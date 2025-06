Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte pek çok vatandaş, bayram sofralarında tüketilecek et ağırlıklı yemekleri düşünmeye başladı. Ancak bu özel günlerde sağlıksız beslenme alışkanlıkları ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor.

Çorum Özel Hastanesi Diyetisyeni Hande Keskin Türk de bayramda nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Dyt. Handi Keskin Türk, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan bireylerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Bayram sofralarının aile bireylerini bir araya getiren, geleneksel tatların paylaşıldığı özel anlar olduğunu hatırlatan Diyetisyen Türk, “Bu sofralar hem ruhumuza hem de bedenimize iyi gelebilir. Ancak bilinçsiz tüketim sindirim sorunları, mide ağrısı, şişkinlik, kabızlık, tansiyon yükselmesi ve kalp çarpıntısı gibi çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir.” dedi.

“KAHVALTIDA

ET TÜKETMEYİN”

Kurban Bayramı’nın ilk günlerinde sabah kahvaltılarında sıkça tüketilen kavurma ve benzeri et ürünlerinin sindirim açısından riskli olabileceğini söyleyen Dyt. Keskin Türk, şu uyarılarda bulundu: “Kesilen etin hemen tüketilmesi doğru değildir. Ölüm katılığı nedeniyle sindirimi zorlaşır ve pişme süresi uzar. Bu yüzden et en az 24 saat dinlendirilmeli. İlk gün kahvaltısında yumurta, peynir, söğüş sebzeler, yeşillikler ve tam tahıllı ekmek gibi hafif ve sağlıklı besinler tercih edilmeli.”

“ARA ÖĞÜNLERİNİZİ

ASLA ATLAMAYIN”

Bayram sabahı yapılan zengin kahvaltılar ve ağır ana öğünler arasında ara öğünlerin atlanmasının metabolizmayı olumsuz etkileyebileceğini belirten Diyetisyen, “Ara öğün yapmak bir sonraki öğünde fazla tüketimi önler ve kan şekerini dengede tutar. Çantanızda kuru meyve bulundurabilir, tatlı tükettiyseniz süt veya sütlü kahveyle ara öğünü dengeleyebilirsiniz,” dedi.

“FAZLA ÇAY VE KAHVE

TÜKETİMİNE DİKKAT!”

Bayram ziyaretlerinde sıkça ikram edilen çay ve kahve gibi içeceklerin ölçüsüz tüketilmesinin sağlığı tehdit ettiğine dikkat çeken Türk, “Fazla kafein tüketimi çarpıntı, ritim bozukluğu ve demir emilimi sorunlarına yol açabilir. Günlük maksimum 400 mg kafein alınmalıdır. Özellikle demir eksikliği yaşayan bireyler çay ve kahveyi sınırlı tüketmelidir,” uyarısında bulundu.

“PİŞİRME YÖNTEMİ

SAĞLIĞI BELİRLİYOR”

Etin besleyici değeri kadar pişirme yöntemi de önemli. Dyt. Keskin Türk, “Etin görünür yağları temizlenmeli, içerisine kuyruk yağı veya iç yağ eklenmemelidir. Etler, kendi suyunda kısık ateşte pişirilmeli; kavurma, haşlama veya ızgara yöntemleri tercih edilmelidir. Özellikle kalp ve kolesterol hastaları sakatat tüketiminden kaçınmalıdır,” şeklinde konuştu.

“ÖĞÜN SAATLERİNE

VE İÇERİĞİNE DİKKAT”

Kurban Bayramı’nda et tüketiminin diğer besin gruplarının önüne geçtiğine işaret eden diyetisyen, “Etin sindirimi zordur. Bu nedenle et öğle öğününde tüketilmeli, akşam ise sebze, yoğurt ve tam tahıllı ekmekle hazırlanan daha hafif bir menü tercih edilmelidir. Böylece hem besin çeşitliliği sağlanır hem de sindirim sorunları önlenebilir” dedi.

“TATLI TÜKETİMİNDE

ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAYIN”

Bayram tatlılarının vazgeçilmez olduğunu söyleyen Diyetisyen Hande Keskin Türk, “Hamur tatlıları yüksek miktarda yağ ve şeker içerir. Bunun yerine sütlü veya meyveli tatlıları tercih etmek daha sağlıklı olacaktır,” önerisinde bulundu.

“SU İÇMEYİ

UNUTMAYIN!”

Ziyaretlerde sık tüketilen çay ve kahve su kaybına yol açabilir. Bu nedenle günlük en az 2-3 litre su tüketimi gerektiğini hatırlatan Hande Keskin Türk, “Koyu sohbetlerde su tüketimi ihmal edilmemeli. Özellikle sıcak havalarda bu çok daha büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Çorum Özel Hastanesi Diyetisyeni Hande Keskin Türk, son olarak herkese sağlıklı ve huzurlu bir bayram dileyerek, “Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın, bayramı sağlıkla kutlayın,” mesajını paylaştı.

Editör: Haber Merkezi