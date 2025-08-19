İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, her yıl çok sayıda Çorumlu gencin Karadeniz’de boğulduğunu hatırlatarak, gençlerin bilinçlendirilmesi konusunda eğitici, yol gösterici çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Erkan Yıldız şu açıklamayı yaptı:

“Her yıl aynı acıyı yaşıyoruz… Bu yıl da Samsun’da denizde gençlerimizi kaybettik. Hepimizin yüreği yanıyor. Artık sadece üzülmek değil, önlem almak zorundayız.

Samsun denizinin kaygan kum zemini ve güçlü akıntıları biliniyor. Bu gerçekler görmezden gelinemez. Daha fazla uyarı levhası, yeterli sayıda cankurtaran, sürekli bilgilendirme çalışmaları ve özellikle gençlerimizi bilinçlendirecek eğitimler şarttır. Çünkü deniz, tedbirsizliği asla affetmez.

Sayın Valimizin öncülüğünde kurumlarımızın ortak bir çalışma yapmasını temenni ediyoruz. Bu sadece devletin değil, toplum olarak hepimizin sorumluluğu… Aileler evlatlarını bilinçlendirmeli, gençlerimiz de denizi hafife almamalı.

Her kayıp bize bir kez daha gösteriyor ki; ihmalin bedeli candır. Bir gencimizin bile hayatı, alınacak küçük bir önlemden daha değersiz olamaz.

Hayatını kaybeden gençlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Temennimiz, bir daha hiçbir annenin yüreğine bu ateşin düşmemesidir.”