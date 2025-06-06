ÇESİAD Başkanlığı görevine yeniden seçilen Mehmet Yıldırım ve yeni dernek yöneticileri Çorum’da nezaket ve tanışma ziyaretlerine Vali Ali Çalgan ile başladılar.

Mehmet Yıldırım ziyarette hem derneğin çalışmaları ile ilgili Vali Çalgan’ı bilgilendirdi hem de yeni yönetimini tanıttı. Vali Çalgan’a ayrıca yeni dönemde yapılması planlanan projelerle ilgili de bilgi verdi.

ÇESİAD’ın ilimiz eğitimine önemli destekler sağladığını dile getirerek her yıl yüzlerce öğrenciye burs verildiğini hatırlatan Vali Çalgan da nazik ziyaret için teşekkür ederek Yıldırım ve yönetimine başarı dileklerini iletti.

ÇESİAD Başkanı Yıldırım ayrıca AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Ortaköy Kaymakamı Burak Şapaloğlu’na da nezaket ziyaretinde bulunarak bir süre görüştü.

Editör: Haber Merkezi