Toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kardeşlik bağlarımızın güçlendiği önemli günlerden biri olan Kurban Bayramı’na erişmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum İl Başkanı Av. Özkan Yandım, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir Kurban Bayramı’na daha erişmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

BBP İl Başkanı Yandım, Kurban Bayramı nedeni ile bir mesaj yayınladı. Bayramların gönülleri birleştiren, kırgınlıkları unutturan, sevgi, hoşgörü ve merhametin hâkim olduğu özel zamanlar olduğunu söyleyen Yandım: “Toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kardeşlik bağlarımızın güçlendiği önemli günlerden biri olan Kurban Bayramı’na erişmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Kurban Bayramı’nın en önemli anlamlarından birini de paylaşmak olduğunu hatırlatan Özkan Yandım mesajında: “İhtiyaç sahiplerini gözetmek, yetimi, yoksulu, kimsesizi unutmamak; bu güzel bayramı hep birlikte en anlamlı şekilde yaşamamıza vesile olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. Bayramın; huzura, sağlığa, birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ediyor; başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar dilerim” görüşüne yer verdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR