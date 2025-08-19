Programa, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın, Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpçı ve girişimciler katıldı.

ORKASİFED koordinasyonunda, Çorum Belediyesi iş birliği ve Çorum İŞKAD & Çorum GİAD ev sahipliğinde düzenlenen Genç ve Kadın Liderler Forumu, 16 Ağustos Cumartesi günü Diyalog ve İlham Toplantısı ile tamamlandı.

Programa Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın, Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpçı ve yerel yöneticiler katıldı.

Forum; gençlerin ve kadınların karar alma süreçlerine etkin katılımını güçlendirmeyi, girişimcilik ve liderlik ekosistemini görünür kılmayı hedefliyor.

Etkinliğin ana sloganı “İnançla atılan her adım, kaderi değiştirir.” oldu.

Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Ebru Gül Çömüz, açılış konuşmasında, “Bugün burada gördük ki; bazen cesaret, bazen fikir, bazen de dayanışma bir anahtar gibi önümüzdeki büyük kapıları açıyor. Gençlerimiz ve kadınlarımız, geleceğin en güçlü anahtarlarını ellerinde taşıyor. Bizler de birlikte o kapıları açmaya devam edeceğiz.” dedi.

ORKASİFED Başkanı Semrin Kaleli; ‘’Liderliğin sadece yön vermek olmadığını, dinlemek-anlamak-birlikte üretmek ve ortak değerler etrafında birleşmekten geçtiğini vurgulayarak, ortak geleceğimizin temellerini birlikte atmak için bugünden kararlar almalı ve adımlar atmalıyız. Gençlerimizin heyecanı ve enerjisi ile kadınlarımızın vizyon ve cesareti birleştiğinde ortaya sadece güçlü bir liderlik değil, umut dolu bir gelecek çıkar.’’ değerlendirmesinde bulundu.

14 genç ve kadın lider, somut öneri ve deneyimlerini paylaşırken, “Karar Vericiler Ne Düşünüyor?” oturumunda yerel karar vericilerle doğrudan diyalog kuruldu.

Belediye Başkanı Aşgın ve Milletvekili Tahtasız, başarı hikayelerinden ziyade başarısızlık hikayelerinin de ilham niteliği taşıdığını belirterek, hedeflerine ulaşmada ‘’vazgeçmemiş’’ olmalarının önemine değindiler. Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ise, kadınların üretimde, yerel yönetimlerde, sanayide, iş dünyasında görünür olmalarının, ülkemiz ekonomisine ve gelişimimize büyük katkı sağladığını belirterek, genç ve kadın liderleri tebrik etti. Baro Başkanı Turan Kalıpçı da avukatlık mesleğinin gençler arasında tercih edilmesinin önemi üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Forumda, TR83 bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) gençlerin girişimcilik ve liderlik potansiyelini görünür kılan “TR83 Genç ve Kadın Liderlik Bildirgesi” kamuoyuna duyuruldu.

Bildirge; eğitim ve mentorluk, girişimcilik ekosistemini güçlendirme, yerel yönetimlerle etkileşim ve görünürlük başlıklarında somut hedefler ve çağrılar içeriyor.

Forumun hazırlık sürecinde 11–12 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Genç ORKASİFED Gençlik Anketi sonuçları paylaşıldı.

Gençlik Anketi bulguları: Katılımcıların %54,55’i kendi işini kurma fikrini “her zaman” cazip buluyor; %56,49’u yeni fikirler üretmekten “her zaman” heyecan duyuyor.

Bulgular gençlerin girişimcilik potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu kanıtlıyor.

Forum öncesi ve sürecinde, 14 genç ve kadın liderin rol model hikâyelerinden oluşan kısa video serisi sosyal medyada Reels formatında yayımlandı; paylaşımlar ORKASİFED, İŞKAD, GİAD ve Genç ORKASİFED hesaplarından yapıldı.