Ankara’da 11 Nisan’da başlayan 12 Dev Adam Basketbol Okulları (DABO) Altyapı Kampına Çorum Basketbol Yıldızları Spor Kulübü’nden iki sporcu katılıyor.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Garanti BBVA işbirliğinde düzenlenen kampa aynı zamanda 23 Nisan Ortaokulu 2013 doğumlu öğrencilerinden Betül Yıldırım ve Ecrin Yılmaz katılıyor. Antrenör Murat Çalışkan, kamp süresince yapılacak antrenmanlarda dikkat çeken oyuncuların Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından oluşturulacak oyuncu havuzunda çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.
Editör: Haber Merkezi