Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum’a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan spor kursları ile ilgili destek istedi.

Bakan Tekin’e isminin yazılı olduğu 19 numaralı Ahlatcı Çorum FK forması hediye eden ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, taleplerini de iletti. Halk Eğitim Müdürlükleri üzerinden açılan spor kurslarında kısıtlamaya gidildiğini ve bunun da bağımlılıkla mücadeleye sekte vurduğunu kaydeden Arıcı, görüşmenin içeriği ile ilgili açıklama yaptı. Arıcı, “Sayın Bakanımıza Çorum ziyareti sırasında öncelikle eski bir amatör futbolcu olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a selamlarımızı ilettikten sonra şehrimizin takımı Çorum FK’nın 19 numaralı formasını hediye ettim. Sonrasında, illerde Halk Eğitim Müdürlükleri üzerinden açılan spor kurslarında kısıtlamaya gidilmesinin amatör spor kulüplerimizin faaliyetleri ve illerde bağımlılıkla mücadelede spor faktörünün kullanılması konusunda sıkıntılar oluşturduğunu, illere ayrılan kotalarda spor kurslarına daha fazla açılması için desteklerini talep ettim. Sayın Bakanımız, işini düzgün yapan, çocukları sokaklardan uzak tutan usta öğretici ve antrenörlere bakanlık olarak ne destek gerekiyorsa sonuna kadar vereceklerini söyledi. Kıymetli Bakanımıza spor camiamız adına teşekkür ediyorum” dedi.