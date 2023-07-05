Yıl 2000

Hitit Fuar ve Festivali hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ederken dönemin Kültür Müdürü rahmetli Mümtaz abi ile beraber CSO’nun ilk kadın çellisti Gülören Cangal, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarından Prof. Dr. Bediz Kınıklı (Koçak) ve Amsterdam’da yaşayan viyola sanatçısı İmer Saraçoğlu ile birlikte Genç Yorumcular Oda Müziği’nin Çorum’da düzenlenmesi için neler yapılması gerektiğini konuşmak için bir araya geldik.

Yaptığımız görüşmeler sonunda programın organizasyonu için destek ve sponsor bulma ziyaretlerine başladık.

Bu ziyaretler çerçevesinde önce dönemin Belediye Başkanı Arif Ersoy ziyaret edildi. Her etkinlikte olduğu gibi Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı ile bazı sanayici ve iş adamları da ziyaret edilerek programa destek olmaları sağlandı.

Daha sonra dönemin Valisi Atıl Üzelgün ziyaret edildi. Ziyarete Vali Yardımcısı Ahmet Soley de katıldı. Yapılan uzun görüşmelerden sonra yapılacaklar listelendi. Tahmini bütçe ortaya çıktı.

Çorum Haber gazetesini ziyaretimizde Genel Müdür Mehmet abi, konukları o zaman ÇYDD Başkanlığı görevini yürüten eşi Hülya Yolyapar ile birlikte karşıladı.

Yapılacak etkinlik çok üst düzey klasik müzik sanatçılarını Çorum’da buluşturacaktı ve Çorum’un tanıtımı açısından son derece önemli bir gelişmeydi.

Genç Yorumcular Oda Müziği Yarışmasına artık son şekli verilmişti. Program Çorum Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından organize edilecek, Belediye sanatçıların yol ve konaklama ücretlerini karşılayacak, diğer sivil toplum kuruluşları ise her akşam bir restoranda yemek vereceklerdi.

5-8 Ekim 2000 tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik için hatırladığım kadarıyla belli bir miktar nakit açığı vardı ve bu açık bir türlü giderilemiyordu.

Vali Atıl Üzelgün, Sungurlu’da Mustafa Mavi’nin Mavi Ocak Tesisleri’nde veya Halil Baklan’ın Baktat Tesisleri’nde zaman zaman dostlarıyla buluşur, bu beraberliklerde İstanbul’da yaşayan sanayici büyüğümüz Haydar Ali Öztaş da bulunurdu.

16 Eylül 2000 Cumartesi günü saat 19.00’da da, Sungurlu Mavi Ocak Tesisleri’nde bir araya gelinmişti. Benim de aralarında bulunduğum grup, Beşiktaş-Fenerbahnçe derbi maçını izleyecek, birlikte yemek yenilecekti.

Shorunmu (Çorumlu), Pascal Nouma, Nihat’lı kadrosuyla Beşiktaş, Mustafa Denizli yönetimindeki Elvir Baliç, Haim Revivo, Rapaiç’li kadrosuyla Fenerbahçe’yi 3-0 gibi farklı bir skorla yendi.

Kendisini “hasta” değil “sağlıklı” bir Beşiktaş taraftarı olarak tanıtan Valimiz Atıl Üzelgün, Beşiktaş’ın galibiyetine rağmen beklendiği kadar keyifli değildi, biraz düşünceli görünüyordu.

Maçtan sonra sohbete geçilirken, Vali Atıl Üzelgün, Mehmet Yolyapar’a organizasyon için ihtiyaç duyulan paradan bahsetmişti. Bir süre sonra da Mehmet abi konuyu açıp, Çorum için çok önemli bir sanatsal etkinlik olduğunu, ama bir miktar paraya ihtiyaç olduğunu masaya anlattı. Eğitim gönüllüsü, yardımsever iş insanı Haydar Ali Öztaş, hemen durumdan vazife çıkardı ve hiç ikiletmeden “Ne kadar lazım” diye sordu.

ÇORUM HABER’in yarışma öncesi haberi…



Fahri hemşehrimiz Gürer Aykal ve klasik müziğin dünyaca ünlü isimleri Çorum’da…

Vali Atıl Üzelgün ve dönemin Çorum Belediye Başkanı Pro.Dr. Arnif Ersoy, Suna Kan’la bir sohbette…

Devlet Tiyatrosu’nda yarışma İstiklal Marşı ile başlıyor…Sağ başta Suna Kan…

Konukların ÇORUM HABER’i ziyaretleri…



Hülya-Mehmet Yolyapar, rahmetli Mümtaz İdil ve Ali Alakoç, konuklarla yemekte…



Konuklar yemekte…

(SÜRECEK)