BİRİNCİ DÖNEM YAZILIKAYA

Çorum Haber Gazetesinin Kültür Sanat Eki Yazılıkaya’nın ilk sayısı Mayıs 1996 tarihinde çıktı. Kimi sayısı ayda bir yayınlanırken kimi sayıları da iki ayda bir yayınlanmıştır. İlk yedi sayısı 20x32 boyutunda okuyucuyla buluşturuldu.

Derginin sahibi Baytaş (Basım, Yayım ve Ticaret A.Ş.) adına yönetim Başkanı İsmail K. Battal.

Genel Müdür: Mehmet Yolyapar.

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Leyla Kerman.

Sanat Yönetmeni: Gazanfer Eryüksel.

Yönetim Yeri: 2. Gazi Sokak No: 4/E Çorum.

Yazılıkaya’nın 7 sayısı da birinci hamur kağıda basılı, renkli kapak içinde, baskı, içerik ve estetik yönden oldukça nitelikli aylık bir kültür sanat dergisiydi.

Birinci sayı 26 sayfa, İkinci sayı 34, diğer sayılar ise 32 sayfa olarak çıkmıştır.

Derginin yayın kurulunda, Çorum’un son senatörü, hukukçu, şair ve yazar Abdullah Ercan, Gazanfer Eryüksel, Muzaffer Gündoğar ve Şahika Özünel vardı.

Bunların dışında, nitelikli yazılarıyla Yazılıkaya’ya katkıda bulunan Adnan Binyazar ve Ali Dündar gibi yazarlardan da söz etmeliyim. Ulusal bağlamdaki Çorumlu yazarlardan Teoman Aktürel, Sait Maden, Tuncer Cücenoğlu, Prof. Dr. Turan Ilgaz, Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, Sadettin Malkoç, Nihat Nikerel, Salim Savcı, Orhan Alparslan’ın yanı sıra; Ord. Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun eşi Meriç Velidedeoğlu yazılarıyla Yazılıkaya’yı varsıllaştırmışlardır.

Yine Çorum’dan Abdulkadir Ozulu, Salih Ekinci, Erdal Eralp, Attila Alpay, Zeynep Köylü, Tayyar Kerman, Mustafa Sucuoğlu, Mahmut Tunaboylu yazılarıyla Çorum’un sesi olmuşlardır. Karikatürist Uğur Pamuk, Sönmez Yanardağ ve Altan Özeskici çizgileriyle, salt Yazılıkaya’da değil, ülke genelindeki yarışmalarda aldıkları ödüllerle de Çorum’u temsil etmişlerdir.

Çorum Haber Gazetesi okurlarına ücretsiz olarak dağıtılan kültür sanat dergisi Yazılıkaya’nın sürdürülebilmesi için, gereken reklam akışı ve destek sağlanamadığından 7. sayıdan sonra (Ocak-Şubat 1997) yayını durdurulmuştur.

İKİNCİ DÖNEM YAZILIKAYA

Yazılıkaya; aradan uzun bir zaman geçtikten sonra 10 Aralık 2004 tarihinde aynı adla 8. sayıdan itibaren, yine Çorum Haber gazetesinin eki olarak yayınına başlamıştır. Bu kez boyutu (28x38 cm), ve 12 sayfa olarak sabitlenmiş olan dergi, 14 günde bir çıkarılmaya başlamıştır. Yine gazeteyle birlikte okurlarına parasız dağıtılıyordu. Salt Çorum’daki okurlarla buluşmakla kalmıyor, ülke genelinde bir çok yazar, sanatçı ve bilim insanına da ulaştırılıyordu Yazılıkaya. Dergimizde yerel yazar ve şairlerin yanı sıra, ülke genelinde ün yapmış etkin ve yetkin bir çok yazarımızın da ürünleri yayınlanıyordu.

Yazılıkaya’nın baştan sona bütün sayılarında mutlaka bir kapak resmi yer almıştır. Yine her sayıda karikatüre yer verilmiş olup; iç sayfaları da yazıların konularıyla ilgili olarak Necla Özeskici tarafından karakalem desenlerle bezenmiştir.

Derginin yazar kadrosunda Abdullah Ercan, Muzaffer Gündoğar, Bahri Güven, Gazanfer Eryüksel, Altan Özeskici, Necla Özeskici, Kenan Yaşar, Şahika Çağlar Özünel, Cevdet Saraçer vardı. Sonradan bu kadroya Adnan Binyazar, Atilla Laçin ve Ahmet İlbars da katıldılar.

36 yaşında yitirdiğimiz, ödüllü Zap Boyları romanının yazarı Şükrü Gümüş’ün yayımlanmamış yazı ve öyküleri de Yazılıkaya’da yayımlanmıştır.

Birinci dönem Yazılıkaya Kültür Sanat Dergisi’nin 5. sayısının kapağı

(SÜRECEK)