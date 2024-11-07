İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir’in ev sahipliğinde Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut ve İl Sağlık Müdürlüğü’ndeki başkanların katılımı ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda hastanedeki hizmet sunumunun mevcut durumu, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimi ve uzmanlık eğitimi (asistan eğitimleri), sağlık hizmet sunumun kalitesinin artırılması için yapılacak planlamalar ve çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Prof. Dr. Sinan Zehir, toplantı sonrasında başta Rektör olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK