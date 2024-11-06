AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, Bayat ilçesine yeni Aile Sağlık ile Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılacağını açıkladı.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum’un ilçelerinden Bayat’a Yeni Mahalle mevkiinde mevcut bulunan eski toplum sağlığı merkezi alanına 1347 metrekare kapalı alanı bulunan üç katlı Aile Sağlık ile Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılacağını kaydetti.

ÇOK FOKSİYONLU AİLE SAĞLIK MERKEZİ

Üç kat içerisinde altı hekimli Aile Sağlık Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 acil sağlık hizmetlerinin istasyonu bulunacak binanın yapım ihalesinin Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nce 31.10.2024 tarihinde tamamlandığını ifade eden Oğuzhan Kaya, “Sonuçlanan ihale yer teslimi ve inşaat süreci Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri ve onayını takiben başlatılacaktır. Bayatlı hemşehrilerimiz yeni sağlık merkezinin yapımıyla birlikte modern ve daha sağlıklı bir binada sağlık hizmetlerini alacaktır. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun” dedi.