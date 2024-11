Bugüne kadar ruh hastası insanların sağlık çalışanlarını hedef alan tutum ve davranışlarını kınamaktan başka bir şey yapılmadığını belirten Taşkın, sağlık teşkilatlarından her gün bir şiddet vakasıyla karşılaşıldığını, ancak caydırıcı cezalar verilmediği için artarak devam ettiğine dikkat çekerek, “Sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti içselleştirmeyeceğiz ve bu şiddet sarmalına boyun eğmeyeceğiz. Ruh hastalarının alçak ve hain saldırılarına karşı direneceğiz!” ifadelerini kullandı.

Taşkın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Psikopatların 112 Ambulanslarına yol vermediğini hatta durdurup içinde hasta var mı diye kontrol ettiklerine şahit oluyoruz! Hastaların ölümüne neden olabilirler. Hem sağlık görevlisinin görevini yapmasına engel oluyorlar hem de hasta sağlığını tehlikeye atıyorlar. Soruyorum, bu yaratıklara ne yapıldı? Cani ruhlu yaratıklar hastanelere, ASM’lere silah ve kesici aletlerle istedikleri gibi girip çıkıyorlar. Yetkililer ise popülist söylemlerle günü geçiştirmeye çalışıyor. Şiddete kesin ve kalıcı çözümler üretilmesi için gereği bir an önce yapılmalıdır. Her gün yaşanan şiddet olayları nedeniyle sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonu bozuldu! İşe ve işyerine uyumunu bozan şiddetten bir an önce kurtarılması gerekiyor. Bugün sağlık çalışanlarının önceliği ne yazık ki şiddet olmuştur! Şiddeti hortlatan ve sağlık çalışanlarını itibarsızlaştıran da siyasilerin “hasta memnuniyeti” kapsamındaki söylemleridir. En alt kadrodan doktoruna kadar her gün hakarete, darp, tehdit ve ölüme varan vakalarla burun buruna çalışmanın sağlık çalışanları üzerindeki olumsuz etkilerini düşünmenizi hatta Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkili makamların konuyla ilgili ciddi bir inceleme ve araştırma yapmasını istiyoruz. Üç maymunu oynayan yetkililer sağlık çalışanlarının bu sorunlarına neden sessiz kalıyorlar. Personelinin haklarını korumak zorunda olan Sağlık Bakanlığı bunlara neden sessiz? Sağlık hizmetlerinin etkin, verimli ve zamanında sürdürülebilirliği tehlikededir! Her fırsatta sağlık çalışanlarına saldırmayı kendilerinde hak gören psikopatların sağlık hizmetlerini engelledikleri neden dikkate alınmıyor? Devlet eliyle, Türkiye genelinde sağlıkta şiddetin sona erdirilmesi için kampanya başlatılmalı, ağır müeyyideler getirilmelidir. Sağlık Bakanlığı ve tüm yetkili kurum ve kuruluşlardan etkin mücadele yapılmasını istiyoruz.”

