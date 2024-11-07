Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiğini bildirdi.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Dün itibarıyla 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiği bilgisi verilen açıklamada, "Herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefimizle geleceğin Türkiye'sini güvenle inşa ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

ÇORUM'A 915 KONUT

TOKİ, "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Çorum'a da 915 konut yapacak.

TOKİ, Mecitözü ilçesine 95, Kargı'ya 194, Ortaköy'e 67, Ortaköy Aşdağul'a 28, Alaca'ya 221, Osmancık'a 210 ve Bayat'a 100 konut yapacak.

Osmancık ve Bayat ilçelerinin ihale tarihleri belli olmazken diğer ilçelerin ihale tarihleri şöyle;

İhale tarihleri için tıklayınız