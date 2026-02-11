Mali Müşavir İsmet Ahlatcı'nın amcası, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın da akrabası olan Berber Turan Ahlatcı (87) dün gece İstanbul'da hayatını kaybetti.

Ayşe Ahlatcı'nın eşi, kısa süre önce vefat eden Ercan ve Erol Ahlatcı'nın da babası olan Turan Ahlatcı'nın cenazesi yarın (Perşembe) Akşemsettin Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.