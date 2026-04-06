Hükümetin hobi bahçelerine yönelik başlattığı yeni yasal düzenlemeler, kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Çorum'da sayısı yaklaşık 13 bin olan hobi bahçeleri yıkılacak mı, mevzuat kimleri kapsıyor vatandaşlar merak ediyor!

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle birlikte hobi bahçelerinin yıkımı tekrar gündeme gelirken, mevcut hobi bahçeleri sahipleri de endişeli bekleyiş içinde.

Yasal düzenlemenin ardından Çorum'da işleyişin nasıl olacağı belirsizliğini koruyor.

Çorum'da yaklaşık 13 bin hobi bahçesinin akıbeti hakkında ilgili kurumlardan henüz bir açıklama gelmedi.

Kamuoyu, yetkililerden konuyla ilgili açıklama bekliyor.