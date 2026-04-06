Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, yoğun çalışma temposu içerisinde olan İdari ve Mali İşler Müdürlüğü personeli için anlamlı bir motivasyon etkinliğine imza attı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç ve İdari Mali İşler Müdürü Ahmet Çeşmeci ve Müdür Yardımcıları, birim çalışanlarının motivasyonunu artırmak ve birlik beraberlik ruhunu pekiştirmek amacıyla bir kutlama organize etti.

Hizmet kalitesini en üst seviyede tutmak için özveriyle çalışan idari personel ile bir araya gelen Doç. Dr. Muhammed Gömeç, personelin gayretli çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hastanemizin işleyişinde, her bir arkadaşımızın emeği ve disiplini çalışmaları çok kıymetli. Yoğun iş yükü arasında bir nebze olsun nefes almak ve motivasyonumuzu tazelemek istedik. Bu birlikteliğin, çalışma enerjimize olumlu yansıyacağına inanıyorum. Tüm personelimize emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlik kapsamında hazırlanan “motivasyon pastası” tüm personelin katılımıyla kesildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR