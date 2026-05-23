CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, yaptığı açıklamada söz konusu kararı “hukuksuz” olarak nitelendirerek tanımadıklarını ifade etti. Solmaz, CHP’nin tarih boyunca hiçbir vesayeti kabul etmediğini vurgulayarak, “Bu millet için gerekirse baş vereceğiz ama asla başımızı eğmeyeceğiz” dedi.

21 Mayıs 2026 tarihine dikkat çeken Solmaz, bu sürecin Türkiye demokrasi tarihine “kara bir leke” olarak geçtiğini belirtti. Alınan kararın siyasi saiklerle verildiğini savunan Solmaz, bunun çok partili demokratik yapıya yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

CHP’nin son yıllarda önemli bir değişim sürecinden geçtiğini belirten Solmaz, 2023 seçimlerinin ardından başlayan dönüşümün 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultay ile güç kazandığını söyledi. Bu sürecin ardından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde elde edilen başarıyla CHP’nin Türkiye’nin birinci partisi konumuna yükseldiğini hatırlattı.

Açıklamada, son dönemde yaşanan gelişmelerin siyasi bir müdahale olduğu öne sürülerek, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere parti yöneticilerine yönelik girişimlerin “iktidar değişimini engelleme çabası” olduğu ifade edildi.

CHP’nin “milletin baba ocağı” olduğu vurgulanan açıklamada, partinin dış müdahalelere kapalı olduğu belirtilerek, parti içi irade dışında hiçbir yapının meşru kabul edilmeyeceği kaydedildi. Genel Başkan Özgür Özel’in kurultay iradesiyle seçildiği hatırlatılarak, liderliğe tam destek mesajı verildi.

Solmaz, CHP’nin geçmişte olduğu gibi bugün de her türlü antidemokratik müdahaleye karşı mücadele edeceğini belirterek, “İktidar yürüyüşümüzü milletimizle birlikte kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda partili ve vatandaş katılarak destek verdi.

Muhabir: Haber Merkezi