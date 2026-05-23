Çorum'un Osmancık ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi, 4. kattaki dairesinden teleskopik forkliftle çıkarıldı.

62 yaşındaki Mustafa Bülbül, eve gelen bakıcı tarafından hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bülbül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bülbül'ün cenazesi 4. kattaki daireden teleskopik forklift yardımıyla indirildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Çorum'a gönderildi.

Muhabir: Anadolu Ajansı