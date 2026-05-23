Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Umut Radyo’daki “Çorum Güncesi Özel” programında, “Kongre ve Kültür Merkezi” projesi ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Çorum Belediyesi olarak şehrimizin kültür ve sanat hayatına yön verecek büyük bir projeyi hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle gerçekleştirmeyi planladığımız Kültür Merkezi Kompleksi için proje sürecimizi titizlikle yürütüyoruz. Bakanlığımızla görüşmelerimiz devam ediyor; kısa süre içerisinde süreci tamamlayarak yapımına başlamayı hedefliyoruz.

Toplam 18.040 m² arsa alanı üzerinde yükselecek ve 20.000 m² inşaat alanına sahip olacak bu kompleksle, Çorum’a modern ve çok yönlü bir kültür merkezi kazandırıyoruz.

Projemizin merkezinde yer alan 1.250 kişilik oditoryum, loca ve balkonları, kamera çekim alanları, simultane çeviri odaları ve sahne arkası birimleriyle ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak donanıma sahip olacak. Bunun yanında, ihtiyaca göre bölünebilen 1.500 kişilik çok amaçlı salon, şehrimizin önemli etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Ayrıca; 250 kişilik kütüphane, kitap kafe, 4 adet sanat atölyesi, 150 kişilik oda tiyatrosu, 150 kişilik mini sinema salonu, toplantı ve VIP salonları, 1.350 m² restoran alanı ile bu kompleks, bir kültür ve sosyal yaşam merkezi olacak.

Yaklaşık 600 araç kapasiteli açık ve kapalı otopark alanı ile de ulaşım açısından önemli bir kolaylık sağlayacağız.

Bu projeyle birlikte Çorum’u sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte de önemli bir kongre ve kültür merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.”