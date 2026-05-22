Çorum'da öğlen saatlerinden itibaren başlayan sağanak, kısa sürede etkisini gösterdi. Yağışlı havanın bölgede devam etmesi beklenirken, Meteoroloji Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından son değerlendirmeler paylaşıldı. Yapılan uyarıda, kentte gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışın etkili olabileceği bildirildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Özellikle dere yatakları, alt geçitler ve su baskını riski bulunan bölgelerde dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı