Tüm girdi maliyetleri yüzde 100’ün üzerinde artarken, çeltiğin fiyatı geçen yıla göre 3 lira daha düşük satılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, beraberinde CHP Çorum Belediye Meclis üyesi Sedat Genç, önceki dönem CHP İl Başkan Yardımcıları Ferda Suiçmez ve Duran Arslan’la birlikte Türkiye’nin önde gelen pirinç üretim merkezlerinden Çorum Osmancık’ta üreticileri dinledi.

“ZARARDAYIZ”

Çeltik işleme fabrikasını ziyaret eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’a derdini döken çeltik üreticisi Necmettin Başar, “Geçen sene 21 liraya sattım bu sene 18 liraya satabildik. Geçen sene elektrik faturası için 40 bin lira ödedim. Bu sene 120 bin lira ödedim. Geçen sene ilaç için 35 bin lira harcadım bu sene 100 bin lira harcadım. Geçen yıl mazotu 19 liradan almıştım. Bu yıl 44 lira oldu. Bütün bu maliyet artışlarına rağmen çeltiğin fiyatı geçen yıla göre 3 lira daha geriledi. Şu anda zarardayız. Alımlar üç tane tüccarın eline kaldı. Onlar da boynumuza vurup vurup alıyor. Devlet bize bir destek vermiyor. Devlet malımızı alsa bizi tüccarın eline bırakmasa iyi olacak. Tüccarın da suçu yok. Tüccara bizi mecbur bırakanlar suçlu. Fiyat düşüklüğünün yanında verilen destekler de artmadı. Çeltik için verilen destek neredeyse 20 yıldır 100 lira. 100 lirayı 101 lira yapamadılar” diye konuştu.

“ÇİFTÇİ MUTSUZ AMA MUTLU BİR AZINLIK VAR”

Hükümetin izlediği düşük fiyat politikası nedeniyle Türkiye genelinde tüm çiftçilerin mutsuz olduğunu ifade eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, mutlu bir azınlığın olduğunu o azınlığın da Saray’dan gelen talimatla sıfır gümrük vergisiyle tarım ürünleri ithalat ihalesini alan firmalardan oluştuğunu söyledi. Tahtasız, “Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Ürün planlaması yapılmıyor. Öte yandan ürünlerin tam hasat zamanında ithalat açılıyor, ihracat kapatılıyor. Bu yanlış politika nedeniyle çiftçilerimiz zarar ediyor. Buğday eken de arpa eken de soğan patates eken de çeltik eken de mutsuz. Mutlu olan bir azınlık var” dedi.