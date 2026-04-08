Tarımsal üretimde verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen fenolojik gözlemlerde dikkat çekici sonuçlar elde edildi.

Yapılan gözlemler sonucunda, Kirve buğday çeşidinin ekimden sonraki kısa bir süre içerisinde hızlı bir gelişim gösterdiği belirlendi. Çeşidin yalnızca 3 hafta içinde kardeşlenme evresine ulaşması, uzmanlar tarafından olumlu bir performans olarak değerlendirildi.

Yetkililer, bitkinin ilerleyen gelişim aşamalarının da yakından takip edileceğini belirterek, özellikle hasat döneminde elde edilecek verim sonuçlarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tarımda yenilikçi uygulamaların sahada test edilmeye devam ettiği ifade edilerek, üreticiler için en uygun ve verimli çeşitlerin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

