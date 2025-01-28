Geçtiğimiz hafta Okullararası Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği’nde çıkan kavgada ortaya hoş olmayan görüntüler çıkmıştı.

Cumartesi günü ise İtfaiye sahasında U18 liginde Buharaspor ile İskilipspor takımları arasındaki maçta kavga çıktı. Maçın devre arasında saha içinde futbolcular arasındaki tartışmaya tribünden inenlerde dahil oldu ve ortaya bu çirkin görüntüler çıktı.

Güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı olayda bu kavganın ardından sadece iki takımdan birer futbolcu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın ikinci yarısı olaysız tamamlandı.