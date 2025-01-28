TFF Bölgesel Amatör Lig 17.hafta maçında sahasında Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor’a 2-0 mağlup olan Mimar Sinanspor’da Teknik Direktör Hüseyin Eğer açıklamalarda bulundu. Lig’in ikinci yarısına istedikleri gibi başlayamadıkları için üzgün olduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, Sorgun Belediyespor maçında da sahada istediklerini yapamadıklarını belirtti. Sorgun temsilcisinin ara transferde kadrosunu ciddi anlamda güçlendirdiğinin de altını çizen Eğer, “Sorgun’a karşı ilk yarı istediklerimi gerçekleştiremedik. Rakibimize de pozisyon vermedik. Hasta ve cezalı oyuncumuzun çokluğu maç içinde hamle gücümüzü zayıflattı. Maçın ikinci yarısında rakip kalede daha fazla bulunmamıza rağmen final paslarındaki yanlış tercihlerimiz skora ulaşmamızı engelledi.

Her puanın değerli olduğu ligde tam puan aldık derken savunmadan çıkarken kaybettiğimiz topla kalemizde golü gördük. Mimar Sinanspor olarak bizim bu ligde hedefimiz belli. Aldığımız her puan çok değerli. Biz maç maç bakıp puan yada puanlar almaya bakacağız. Önümüzdeki hafta Hacettepe deplasmanında olacağız. Buradan da gereken puanları alıp dönmek için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularımı Sorgun Belediyespor maçında göstermiş olduğu performanstan dolayı tebrik ediyorum. Bizleri desteklemeye gelen taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.