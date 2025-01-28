CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, hafta sonu Çorum’da oynanan 1.Amatör Küme maçını tribünden izledi.

Pazar günü şampiyonluk adaylarından H.E.Kültürspor ile Alacagücü Çorum Devane Sahası’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da izledi. Karşılaşmayı H.E.Kültürspor yöneticileri ve ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ile birlikte izleyen Tahtasız, maçın 0-0 tamamlanmasının ardından soyunma odasına giderek iki takım futbolcularını mücadelelerinden dolayı tebrik etti.