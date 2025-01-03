12 AYLIK TÜFE ORANI ÜZERİNDEN ZAM YAPILACAK

Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona ermişti. Ocak ayında ev ve işyeri kira sözleşmesini yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık güncel TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak.

Buna göre; Kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine ocak ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve ocak ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, güncel TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulayacak.

Buna göre; Ocak ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 58,51 olmasının ardından yüzde 58,51 olarak uygulanacak.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 23 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 58,51

Kira Artış Tutarı: 13 bin 457 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 36 bin 457TL