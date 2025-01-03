2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu.
Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.
Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,55 oranında zamlanacak.
İşte 2025 yılında kalem kalem bekar memur maaşları...
(Hesaplama yapılırken aile ve çocuk ödemeleri ile ek ödemeler dahil edilmemiştir)
Şube Müdürü (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 57 bin 50 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 63 bin 633 TL
Memur (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık)- 42 bin 860 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 47 bin 806 TL
Öğretmen (8/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 42 bin 185 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 47 bin 53 TL
Öğretmen (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 45 bin 70 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 50 bin 271 TL
Başkomiser (3/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 55 bin 821 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 62 bin 263 TL
Polis Memuru (8/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 55 bin 821 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 62 bin 263 TL
Uzman doktor (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 95 bin 319 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 106 bin 328 TL
Hemşire (8/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 45 bin 230 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 50 bin 449 TL
Mühendis (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 58 bin 250 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 64 bin 972 TL
Teknisyen (9/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 40 bin 30 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 44 bin 649 TL
Profesör (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 83 bin 815TL
2025 (Ocak-Haziran) - 93 bin 487 TL
Araştırma görevlisi (7/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 54 bin 850 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 61 bin 179 TL
Vaiz (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 47 bin 65 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 52 bin 501 TL
Avukat (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 54 bin 511 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 60 bin 807 TL