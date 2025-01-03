2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu.

Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,55 oranında zamlanacak.


İşte 2025 yılında kalem kalem bekar memur maaşları...

(Hesaplama yapılırken aile ve çocuk ödemeleri ile ek ödemeler dahil edilmemiştir)

Şube Müdürü (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 57 bin 50 TL

2025 (Ocak-Haziran) -  63 bin 633 TL

Memur (1/4) 

2024 (Temmuz-Aralık)- 42 bin 860 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 47 bin 806 TL

Öğretmen (8/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 42 bin 185 TL

2025 (Ocak-Haziran) -  47 bin 53 TL

Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 45 bin 70 TL

2025 (Ocak-Haziran) -  50 bin 271 TL

Başkomiser (3/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55 bin 821 TL

2025 (Ocak-Haziran) -  62 bin 263 TL

Polis Memuru (8/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55 bin 821 TL

2025 (Ocak-Haziran) -  62 bin 263 TL

Uzman doktor (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 95 bin 319 TL

2025 (Ocak-Haziran) -  106 bin 328 TL

Hemşire (8/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 45 bin 230 TL

2025 (Ocak-Haziran) -  50 bin 449 TL

Mühendis (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 58 bin 250 TL

2025 (Ocak-Haziran) -  64 bin 972 TL

Teknisyen (9/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 40 bin 30 TL

2025 (Ocak-Haziran) -  44 bin 649  TL

Profesör (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 83 bin 815TL

2025 (Ocak-Haziran) -  93 bin 487 TL

Araştırma görevlisi (7/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 54 bin 850 TL

2025 (Ocak-Haziran) -  61 bin 179 TL

Vaiz (1/4) 

2024 (Temmuz-Aralık) - 47 bin 65 TL

2025 (Ocak-Haziran) -  52 bin 501 TL

Avukat (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 54 bin 511 TL

2025 (Ocak-Haziran) -  60 bin 807 TL

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Editör: Haber Merkezi