ÖTV Zammı Ne Kadar Oldu?

ÖTV artış oranı bu yıl yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Bu düzenleme, enflasyonla mücadele kapsamında alınırken, artışın pompa fiyatlarına yansıması şu şekilde oldu:

Benzin: 82 kuruş (KDV dahil)

Motorin: 77 kuruş (KDV dahil)

LPG: 35 kuruş (KDV dahil)

Akaryakıt Fiyatlarının Belirlenme Süreci

Normalde ÖTV oranları, son 6 aydaki Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) değişim oranına göre güncelleniyor. Ancak 2025 yılı başında enflasyonun ekonomik etkilerini azaltmak için farklı bir yöntem izlendi.