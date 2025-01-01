ÖTV Zammı Ne Kadar Oldu?
ÖTV artış oranı bu yıl yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Bu düzenleme, enflasyonla mücadele kapsamında alınırken, artışın pompa fiyatlarına yansıması şu şekilde oldu:
Benzin: 82 kuruş (KDV dahil)
Motorin: 77 kuruş (KDV dahil)
LPG: 35 kuruş (KDV dahil)
Akaryakıt Fiyatlarının Belirlenme Süreci
Normalde ÖTV oranları, son 6 aydaki Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) değişim oranına göre güncelleniyor. Ancak 2025 yılı başında enflasyonun ekonomik etkilerini azaltmak için farklı bir yöntem izlendi.
Editör: Haber Merkezi