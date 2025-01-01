2025 yılına saatler kala, zamlanan ürün ve hizmetler netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemeler, gıdadan ulaşıma, pasaporttan kiraya kadar pek çok kalemi etkiliyor. İşte yeni yılın ilk dakikalarından itibaren yürürlüğe girecek zamlar...

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV)

MTV oranları yüzde 43,93 artırıldı. Zamla birlikte 2024 yılında 2 bin 343 TL olan bir aracın MTV’si, 2025 yılında 3 bin 372 TL olacak. Elektrikli araçlarda ise bu vergi dörtte bir oranında uygulanacak.

KİRA VE VERGİ İSTİSNALARI

Kira gelirlerinde uygulanan istisna tutarı 33 bin TL’den 47 bin TL’ye çıkarıldı. Değer artış kazancı istisnası 87 bin TL’den 120 bin TL’ye, arızi kazanç istisnası ise 200 bin TL’den 280 bin TL’ye yükseldi.

PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARI

1 Ocak itibarıyla pasaport ve ehliyet harçlarında ciddi artışlar olacak. 1 yıllık pasaport harcı 3 bin 449,40 TL, 3 yıldan fazla süreli pasaport harcı ise 11 bin 274 TL’ye yükseldi. A sınıfı ehliyet harcı 1.883,10 TL, B sınıfı ehliyet harcı 5 bin 678,60 TL oldu.

YOL VE YEMEK ÜCRETLERİ

Günlük yemek ve yol parası istisnaları artırıldı. Yemek ücreti istisnası 170 TL’den 240 TL’ye, yol ücreti istisnası ise 88 TL’den 126 TL’ye yükseldi. Çalışanlar için aylık vergiden muaf yemek ücreti 6 bin 240 TL, yol ücreti ise 3 bin 276 TL oldu.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Benzin ve motorinde ÖTV artışı yaşandı. 1 litre benzindeki ÖTV tutarı 11,29 TL’den 11,98 TL’ye, motorindeki ÖTV ise 10,59 TL’den 11,23 TL’ye yükseldi. Bu artışlarla benzine 83 kuruş, motorine ise 77 kuruş zam yapılması bekleniyor.

YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRME HARCI

Yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için uygulanan harç ücreti, 31 bin 692 TL’den 45 bin 614,20 TL’ye çıkarıldı. Bu artış, özellikle yurt dışından cihaz getirenleri yakından ilgilendiriyor.

PLASTİK POŞET FİYATLARI

2019 yılında ücretli hale getirilen plastik poşetlerin fiyatı, 2025 yılı itibarıyla yüzde 100 artarak 50 kuruşa çıkacak.

ELEKTRİK HİZMET BEDELLERİNE ZAM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik sektöründe güvence, kesme-bağlama, sayaç kontrol, ödeme ve ikinci bildirim bırakma bedelleri tespit edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak güvence birim bedellerinin, sanayi, kamu ve özel sektör abone grubu için kilovat başına 569 lira 4 kuruş, mesken aboneleri için 200 lira 3 kuruş, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler için 100 lira, tarımsal faaliyetler, aydınlatma ve diğer aboneler için 270 lira 2 kuruş olacak.