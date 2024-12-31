Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahminlerini paylaştı.

Altının 2024'te rekor kırdığını belirten Memiş, "En güvenli liman altın. Aldınız kenara koydunuz yüzde 50 sabit getiriye sahip oldunuz. 31 Ekim'de altın rekor kırdı. 3 bin 190 lira gram altın, 2790 dolarda ons altın tarafında görüldü. Buradan çıkış yapan yatırımcılar oldu, ciddi bir getiri elde ettiler." dedi. Memiş şöyle devam etti:

"2024 yılına ilişkin kamuoyuna açıkladığım rakam 3 bin 3500 lira civarındaydı. 31 Ekim'de 3.190 lira seviyesi görüldü. Ons altında 2.600 dolara kadar Merkez Bankalarının 2.600-3 bin dolara kadar jeopolitik risklerin puanlayacağını söylemiştik.

"Fed'in faiz indirimiyle tekrar 2.600 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldı, İsrail'in saldırıyla birlikte 2.790 dolarlara kadar tırmandı. Tekrar Trump'ın seçilmesiyle ons tekrar geriledi."

"Ben 2 ay önce 2025'e ilişkin öngörümü açıkladım. 2025'te gram altın için 4 bin 4.500 lira, ons altında ise 3 bin, 3 bin 500 dolar beklentim dahilindedir. Bugünkü şartlar bunu işaret ediyor. Olası yeni bir gelişme olursa tekrar değerlendiririz."