Gıda güvenliği ve sağlıklı gıdaya erişim, Türkiye’de ve dünyada önemini koruyan bir sorun olmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması amacıyla taklit ve tağşiş yapılan gıdaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, 2 Ekim 2024 tarihinden itibaren internet sitesinde, belirli ürün kategorilerinde yapılan ihlalleri markalarıyla birlikte paylaşıyor.
LİSTEYE EKLENEN YENİ MARKALAR
18 Aralık 2024 tarihinde listeye eklenen 11 yeni bal markası şunlar:
Gürlevik Erzincan
Bal Cenneti
Abalı
Anzer Balcısı
Otantik
Gayem
Pervari
Mutlukovan
Bal Deposu
Haskaymak
Ecegün
Editör: Haber Merkezi