Gıda güvenliği ve sağlıklı gıdaya erişim, Türkiye’de ve dünyada önemini koruyan bir sorun olmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması amacıyla taklit ve tağşiş yapılan gıdaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, 2 Ekim 2024 tarihinden itibaren internet sitesinde, belirli ürün kategorilerinde yapılan ihlalleri markalarıyla birlikte paylaşıyor.

LİSTEYE EKLENEN YENİ MARKALAR

18 Aralık 2024 tarihinde listeye eklenen 11 yeni bal markası şunlar:

Gürlevik Erzincan

Bal Cenneti

Abalı

Anzer Balcısı

Otantik

Gayem

Pervari

Mutlukovan

Bal Deposu

Haskaymak

Ecegün