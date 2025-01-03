2024 yılını yaptığı çalışmalarla başarılı bir şekilde tamamlayan Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü şehir genelinde alt yapı çalışmalarını sürdürürken, Çorum’un en sağlıklı şekilde su alabilmesi için de üstün çaba ortaya koyuyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan OSB İçme Suyu Arıtma Tesisi 15 milyon 363 bin 985 metreküp su arıtarak tüm zamanların arıtım rekorunu kırdı. Şehrin su ihtiyacının %70,23’lük kısmı OSB arıtma tesisinden karşılandı. Şehir genelinde su tüketimi ise 2024 yılında 21.876.822 m3 olarak belirlendi.

SÜRESİ DOLAN SAYAÇLAR DEĞİŞTİRİLDİ

2024 yılı itibariyle damga süresi 10 yıl olan ve bu süreyi tamamlayan su sayaçları Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından değiştirildi. Damga süresi dolan su sayaçlarıyla ilgili vatandaşlara bilgilendirme yapan ekipler 14 bin 600 su sayacını değiştirdi.

14 BİN METRE ATIK SU HATTI DÖŞENDİ

Alt yapı çalışmalarını da aralıksız olarak sürdüren Çorum Belediyesi, 2024 yılı içerisinde 14 bin metre atık su hattı döşedi. Ekipler, 2024 yılı içerisinde 6 bin 893 metre yağmur suyu hattı döşerken 4 bin 427 metre parsel bağlantısı, 184 sel ızgarası, 17 bin 170 metre kanal temizliği gerçekleştirdi.

Editör: HABER MERKEZİ