Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çorum’da TOKİ kura çekimi programında yaptığı konuşmada, polis teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak başladı. Kurum, gece gündüz demeden fedakârca görev yapan emniyet güçlerine, askerlere ve jandarmaya teşekkür ederek, şehitleri rahmetle, gazileri ise saygıyla andı.

Bakan Kurum, Türkiye’nin farklı medeniyetlerden izler taşıyan köklü şehirlerinden biri olan Çorum’da yürütülen yatırımlara değinerek, son 25 yılda kente önemli eser ve hizmetler kazandırıldığını söyledi. TOKİ aracılığıyla binlerce ailenin güvenli konutlara kavuşturulduğunu belirten Kurum, mahalle kültürünü yaşatan ve yaşam kalitesini artıran yeni yaşam alanları oluşturduklarını ifade etti.

ÇORUM’A 61 MİLYARLIK YATIRIM

Deprem riski taşıyan şehirlerde kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Kurum, sadece Çorum’da Bakanlık eliyle yürütülen yatırım miktarının 61 milyar liraya ulaştığını, belediyelerle birlikte yürütülen yatırımların ise yaklaşık 9 milyar lira seviyesinde olduğunu açıkladı.

Çorum’da hastanelerden konutlara, ticaret merkezlerinden sosyal yaşam alanlarına kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Kurum, Çorum Meydanı ve çevresinde yapılan düzenlemelerle tarihi dokunun yeniden canlandırıldığını söyledi. Tarihi alanların restore edilerek şehrin estetik değerine katkı sağlandığını ifade etti.

YENİ MİLLET BAHÇELERİ HAYATA GEÇİYOR

Bakan Kurum, şehirde altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirterek içme suyu ve arıtma tesislerinin hizmete sunulduğunu, toplam 400 bin metrekare büyüklüğünde 6 millet bahçesi projesinin hayata geçirildiğini kaydetti. Çepni, Alaca ve eski stad alanı millet bahçelerinin tamamlandığını, Dodurga Millet Bahçesi’nin ise kısa sürede bitirileceğini açıkladı.

ARSA SAHİPLERİNE TAPULARI VERİLECEK

İlk Evim Arsa Projesi kapsamında tapu devir işlemlerinin önümüzdeki iki ay içinde tamamlanacağını söyleyen Kurum, İlk İşyerim Projesi kapsamında ise Üyük ve Şekerbey mahallelerinde 225 işyerinin ihalesinin 22 Mayıs’ta yapılacağını duyurdu.

Kurum konuşmasını, “Çorum’un sokaklarında planlı yerleşimi, güçlenen altyapıyı, yenilenen kent dokusunu ve sosyal yaşam alanlarını görüyorsak bu tesadüf değildir.” sözleriyle sürdürdü.

“2 YIL İÇİNDE ANAHTARLARI VERMEYİ HEDEFLİYORUZ”

TOKİ konutlarının hızlıca temellerinin atılacağını kaydeden Kurum, “Nasıl bugüne kadar 1 milyon 757 bin konutu bitirdiysek, nasıl bugüne kadar 2 yılda 455 bin konutu teslim ettiysek 500 bin konutumuzu da hızlı bir şekilde yapacağız. Sizlere sözümüzü tutacağız. 2 yıl içinde anahtarları vermeyi hedefliyoruz. Ev Sahibi Türkiye projemizle vatandaşlarımız en güzel evlerde oturacaklar. Çocuklarımız yuvalarına kavuşacaklar.” diye konuştu.

2 bin 867 konutun kura çekilişi öncesi Bakan Kurum, kurada konut çıkacak tüm hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun dileğinde bulundu.

Bakan Kurum’un konuşmasının ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım dua ederken, Protokol, başvuru yapan vatandaşlarla birlikte Noter huzurunda çekiliş butonuna bastı.

Çorum’da başvurusu kabul olan 41 şehit ailesi ve gaziler direkt konut sahibi olmaya haz kazandı.

Çorum ve ilçelerinde 2 bin 867 hak sahibi konut sahibi olmaya hak kazandı.