Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında düzenlenen “Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni” dolayısıyla Çorum’a geldi. Programı çerçevesinde Cuma namazını Ulucami’de kılan Bakan Kurum, namaz çıkışında Çorum Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bakan Kurum’a şehirde hayata geçirilen projeler hakkında kapsamlı bilgi verdi. Tarihi Çorum Meydanı, Dar Arasta ve Saat Kulesi çevresinde sürdürülen cephe sağlıklaştırma çalışmaları ile Hanönü Meydanı’nda gerçekleştirilen düzenlemeleri anlatan Aşgın, projelerin kentin tarihi dokusunu koruyarak yeniden canlandırmayı hedeflediğini ifade etti.

Başkan Aşgın, söz konusu çalışmaların hayata geçirilmesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerin büyük önem taşıdığını belirterek Bakan Kurum’a teşekkür etti. Kimlikli şehir anlayışıyla yürütülen projelerin hem şehir estetiğine hem de turizme önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum ise yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tarihi dokunun korunarak ayağa kaldırılmasına yönelik projeleri beğendiğini ifade eden Kurum, yapılan çalışmaları “muazzam” sözleriyle değerlendirdi.

Muhabir: Haber Merkezi