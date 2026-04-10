Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çorum programı kapsamında Vali Ali Çalgan’ı ziyaret etti.

Çorum Valiliği önünde törenle karşılanan Bakan Kurum’un ziyaretinde ilimizde yürütülen yatırımlar ve yapılması planlanan projeler ele alındı. Şehrin gelişimine yönelik çalışmaların ele alındığı ziyarette, kurumlar arası işbirliğinin önemi vurgulandı.

Ziyarette AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, BBP İl Başkanı Özkan Yandım, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri hazır bulundu.

Bakan Kurum ziyaretin ardından TOKİ kura çekimi için Spor Salonu’na geçti.

Muhabir: Haber Merkezi