İskilip Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, uygulama alanlarında zeminden cephe düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Proje; tarihi dokuyu koruyarak daha düzenli, estetik ve kimlik sahibi bir şehir görünümü oluşturmayı hedefliyor. Belirlenen sokaklarda yapılan yenilemeler, kentin yaya akslarını güçlendirirken aynı zamanda İskilip’in turistik değerlerini daha görünür hale getiriyor.

İskilip Belediyesi ekipleri, oluşturulan rota üzerindeki sokaklarda altyapı ve üstyapı düzenlemelerini adım adım tamamlıyor. Çalışmaların bitirilmesiyle birlikte ilçenin özgün mimarisini yansıtan cadde ve sokakların yeniden canlanacağı, ilçeye gelen ziyaretçilerin daha konforlu ve nitelikli bir şehir deneyimi yaşayacağı ifade ediliyor.

Yetkililer, proje bittiğinde ilçenin hem sosyal yaşam alanlarının hem de turistik cazibesinin önemli ölçüde artacağını belirtiyor.

Muhabir: Haber Merkezi