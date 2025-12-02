Psikososyal Destek Çalışmaları İstişare ve İşbirliği Toplantısı’nın ikincisi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın başkanlığında ve Şube Müdürü Şemsi Dayı’nın katılımı ile yapıldı.

Kurumda görevli Psikolog Ayşe Rumeysa Ateş’in sunum yaptığı toplantıya; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetim temsilcilerinden oluşan destek çözüm ortakları katılım sağladı.

Toplantıda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla kurumun görev ve sorumlulukları, destek çözüm ortaklarının görev alanları, 2025 yılı eğitim ve tatbikatlarının sonuçları gibi konular kapsamlı olarak görüşüldü.

Toplantının son bölümünde ise 2026 yılında yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin görüşler alındı. Bu kapsamda: kurumlararası koordinasyonun artırılmasına yönelik ortak eğitimler, personelin afete hazırlık kapasitelerini artıracak hizmet içi programlar, gönüllülük kapasitesinin güçlendirilmesi gibi başlıklar üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, afet ve acil durum süreçlerinde psikososyal desteğin hızlı, etkin ve koordineli bir şekilde sağlanabilmesi için kurumların rol ve sorumluluklarının netleştirilmesi açısından son derece verimli geçtiği, tüm paydaşlarla yürütülen ortak çalışmaların 2026 yılında daha güçlü bir yapıya kavuşmasının hedeflendiği kaydedildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR