Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görev yapan Sosyal Çalışmacı Ayşin Helvacı Altunsoy’un sunum yaptığı toplantıya; kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel paydaşlar ve ilgili çalışma grubu üyeleri katıldı.

Toplantıda öncelikle Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları, kurulun çalışma usul ve esasları ile 2025 yılı faaliyet takvimi ele alındı. Ardından, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024–2028) kapsamında hazırlanan İl Eylem Planı detaylı bir sunumla kurul üyelerine aktarıldı.

Toplantıdaki sunumda Kadınların eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi; Ekonomik güçlenme, istihdam, girişimcilik ve mesleki gelişim olanaklarının artırılması; Kadının sağlık hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesi, üreme sağlığı ve psikososyal destek alanlarında bilinçlendirme faaliyetleri; Kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılması; Şiddetle mücadele, hukuki destek süreçleri ve koruyucu-önleyici hizmetlerin güçlendirilmesi; Dezavantajlı konumdaki kadınlara yönelik sosyal destek programlarının etkinliğinin artırılması; Yerelde kurumlar arası işbirliği, koordinasyon ve veri temelli izleme–değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi gibi başlıklar üzerinde duruldu.

Muhabir: SELDA FINDIK

Kurulun ve toplantının genel amacı Çorum’da kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata eşit ve etkin katılımını sağlayarak kadınların temsil gücünü artırmak; Yerel düzeyde hizmetlerin kadın odaklı, erişilebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlama ve Kadının güçlenmesi politikalarının uygulanmasında kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek olarak ifade edildi.Toplantı sonunda kurul üyeleri, 2025 yılına yönelik uygulama sürecine ilişkin öneri ve değerlendirmelerini paylaştı.İl Eylem Planı’nın izleme ve değerlendirme çalışmalarının düzenli aralıklarla kurul gündemine alınacağı belirtildi.