Çorum Diyanet Fetih Gençlik Merkezi imam hatibi, öğrencileriyle birlikte Şehit Burak İbbiği’nin baba ocağını ve kabrini ziyaret etti. Ziyarette Kur’an-ı Kerim okunup dualar edilerek şehit için rahmet dileğinde bulunuldu.

Program, öğrencilerin okuduğu İstiklal Marşı ile sona erdi.

Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, Şehit İbbiği’nin babası yapılan bu anlamlı programdan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Çocuklara ayrı ayrı teşekkür eden şehit babası, onları bağrına basarak tek tek öptü.

Fetih Gençlik Merkezi yetkilileri, şehit ailelerini yalnız bırakmamaya devam edeceklerini ifade etti.