Çorum Valiliği, 2911 sayılı Kanun kapsamında 2026 yılı boyunca il genelinde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri için kullanılacak alan ve güzergâhları kamuoyuna duyurdu.

Çorum Valiliği, 2026 yılı içerisinde il sınırları içinde gerçekleştirilecek toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin yer ve güzergâhları belirledi. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılan düzenlemeye göre, il merkezi ve Düvenci Beldesi’nde toplam dört ayrı güzergâh toplantı ve yürüyüş alanı olarak ilan edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 1 Nolu Güzergâhın İnönü Caddesi üzerinde başlayarak Abide Meydanı’nda son bulacağı, toplanma, yürüyüş ve dağılma alanlarının detaylı şekilde belirlendiği ifade edildi. 2 Nolu Güzergâhın ise Fatih Caddesi’nden başlayıp Hamit Kaplan Caddesi üzerinden Devlet Tiyatro Salonu önüne kadar uzandığı bildirildi.

3 Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Güzergâhı kapsamında Bahçelievler, Pirbaba Parkı, Gazi Caddesi ve Saat Kulesi çevresi yer alırken, toplantı alanı olarak Hürriyet Meydanı belirlendi. Bu alanda da dağılma yönleri cadde ve sokak bazında açıklandı.

4 Nolu Güzergâh ise Düvenci Beldesi’ni kapsıyor. Çorum Caddesi üzerinde başlayacak yürüyüşlerin, Belde Meydanı’nda sona ereceği ve dağılmanın ana cadde ve sokaklar üzerinden yapılacağı belirtildi.

Valilik açıklamasında, belirlenen alan ve güzergâhların 2026 yılı boyunca geçerli olacağı vurgulanarak, düzenlemelerin kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yapıldığı ifade edildi.

