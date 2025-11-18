Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İslamabad Vakıf Üniversitesi Rektörü Muhammad Kaleem Asif ve Pakistan heyeti katıldı.

Etkinlikte Pakistan kültürünü yansıtan gösteriler, müzik ve tanıtım sunumları yer aldı. Programda Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü dostluk vurgulanırken, iki ülke arasındaki akademik ve kültürel iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Pakistan Kültür Akşamı, iki ülke arasında kardeşlik bağlarını güçlendiren anlamlı bir buluşma olarak kayıtlara geçti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ