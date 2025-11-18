İl Müftülüğü’nün “Her Ay Bir Konu Bir Konuk Projesi” ile Kur'an kursu öğrencilerine yönelik düzenlediği seminere bu ay Müftü Şahin Yıldırım katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilerin bireysel, toplumsal, dini ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan “Her Ay Bir Konu Bir Konuk Projesi” seminerlerinin bu ay ki konuğu olarak konuşan Yıldırım, öğrencilerle sorulu cevaplı hoş bir sohbette bulundu.

Müftülük toplantı salonunda düzenlenen programa Hıdırlık Hafızlık Erkek Kur’an kursunda eğitim gören öğrenciler katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi