Milli Eğitim Bakanlığı, devlet okullarında "kültürel değerlere aykırı" olduğu gerekçesiyle yılbaşı ve Noel adı altında düzenlenen kutlama ve bunlara yönelik her türlü faaliyeti yasakladı. Bakanlık, konuya ilişkin tüm il ve ilçe eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi.



Müdürlüklerden devlet okullarına iletilen yazıda, kutlamaların Türkiye’nin “örf, adet ve geleneklerine uygun, milli değerlerle uyumlu” yapılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca yazıda, “Belirli gün ve haftalarda yer almayan, milli ve kültürel değerlere aykırı yılbaşı, noel, cadılar bayramı vb. adı altında düzenlenen her türlü çekiliş, kutlama ve bunlara yönelik her türlü dijital, yazılı, görsel içerik paylaşımlar gibi faaliyetlerin Müdürlüğümüze bağlı okullarımızda ve kurumlarımızda yapılmaması hususunda; Gereğini rica ederim” ifadelerine yer verildi.

Tüm devlet okullarına gönderilen yazı tepki çekti.