94 yaşındaki Abdullah Topal, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir kentteki bir özel hastanede tedavi görüyordu. Merhum Topal Osman’ın oğlu olan Abdullah Topal'ın cenazesi, Uğurludağ Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Uğurludağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çorum eski Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da geçen yıl beraberindeki heyet ile birlikte Uğurludağ İlçe ziyareti programı kapsamında Kore Gazisi Topal’ı ziyaret ederek hayır duasını almıştı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ