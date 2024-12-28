Yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Yeniden değerleme oranı ile 2025 yılında trafik cezalarının ne kadar artacağı da belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni oranlarla birlikte trafikteki ceza tutarlarının tamamı %43,93 oranında arttı.İşte gelecek zamlarla birlikte 2025 yılında trafik cezaları...
Yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Yeniden değerleme oranı ile 2025 yılında trafik cezalarının ne kadar artacağı da belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni oranlarla birlikte trafikteki ceza tutarlarının tamamı %43,93 oranında arttı.İşte gelecek zamlarla birlikte 2025 yılında trafik cezaları...
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hatalı park cezası
2024: 691 TL
2025: 994 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Alkollü araç kullanma (En düşük)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Araç kullanırken telefonla konuşma
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL
Engelliler için ayrılan yere park etmek
2024: 1383 TL
2025: 1990 TL
Emniyet kemeri kullanmamak
2024: 690 TL
2025: 993 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanmak
2024: 1056 TL
2025: 2167 TL
Drift atma cezası
2024: 32.233 TL
2025: 46.392 TL
Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak
2024: 2.647 TL
2025: 3.810 TL
Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak
2024: 1.506 TL
2025: 2169 TL
Bu cezalara ilave olarak;
Yasak olan yerde sollama yapmak 2169 TL'ye,
Ehliyetsiz araç kullanmak 18679 TL'ye,
Aracı plakasız kullanmak 11754 TL'ye,
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 995 TL'ye yükseltildi.