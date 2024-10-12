MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu ve parti yönetim kurulu üyeleri de standı ziyaret ederek partiye yeni katılan üyelerle sohbet etti.

İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, “Milli çıkarlarımıza hizmet etmek için bu kutlu yoldaki yürüyüşümüze katkıda bulunmak üzere sizleri tüm Çorumluları Milliyetçi Hareket Partimizin çatısı altında görmekten mutluluk duyacağız." dedi.

Avcu, bugün gün boyu standın açık kalacağını bugünden sonra ise üye kayıtlarının parti binasında devam edeceğini söyledi.