MHP Merkez İlçe Başkanlığı tarafından 12 Ekim 2024 Cumartesi günü 14.00-16.00 saatleri arasında Saat Kulesi önünde üye kayıt standı açacaklarını söyleyen Mustafa Serdar Avcu, “Milli çıkarlarımıza hizmet etmek için bu kutlu yoldaki yürüyüşümüze katkıda bulunmak üzere sizleri tüm Çorumluları Milliyetçi Hareket Partimizin çatısı altında görmekten mutluluk duyacağız” dedi.

“Tarihi bir davanın bugünkü mensupları olarak, emaneti en güzel şekilde koruyup geleceğe taşımak asli vazifemizdir” diyen Avcu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Genel Merkezimizin bizlere vermiş olduğu görev doğrultusunda MHP İlçe Başkanlığı görevlendirmesi oluşturulmuş ve çalışmalarımıza başlamış olmanın onurunu duymaktayız.

Ahlaki ilkeleri benimsemiş, hakkaniyeti merkez almış, sorumluluk ve her an hesap verebilir olacak şeffaflığı siyasetin bir parçası haline dönüştürmüş bir yönetim kurulu oluşturmak hedefimizdir. Toplumumuza örnek olacak şekilde siyasi faaliyetlerinden çıkar beklemeden de vatandaşlarımızın temsili mümkündür. Parti tabanımızın istekleri doğrultusunda tüm üyelerimiz için erdem, yetenek ve bilgi birikimi amaçladığımız siyasi başarı yolunda gördüğümüz en baş şartlar olacaktır.

Yüce milletimizin huzurlu bir istikbale sahip olmasını sağlayan vatanını ve bayrağını seven yüzlerce inanmış Çorumlu hemşehrilerimizin de katkılarıyla toplumumuzun refahını mutluluğunu hayat kalitesini artırmak üzere ortak bir siyasi hareket başlatmak istiyoruz. Cumhur İttifakını benimsemiş, Milli çıkarlarımıza hizmet etmek için bu kutlu yoldaki yürüyüşümüze katkıda bulunmak üzere sizleri Milliyetçi Hareket Partimizin çatısı altında görmekten mutluluk duyacağız. Siz değerli hemşerilerimizi partimize üye olmaya davet ederek, hareketimize güç katmak istiyoruz.”

