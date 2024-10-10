Çorum’un tanınmış simalarından Şefika ve Talip Eken çiftinin kızları Gizem ile İskilip’in tanınmış iş insanı Rukiye ve Mustafa Ural çiftinin oğlu Sadık, Hanoğlu Konağı’nda yapılan bir düğünle dünya evine girdi.

Genç çiftin düğününe CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel Meclis Üyeleri Veli Uysal, Ümit Er, Ömer Boyraz, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya, Belediye Meclis Üyeleri Nazik Bulut, Erkan Özbal, Müslüm Acar, önceki dönem Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş ile çok sayıda davetli katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan düğün töreninde davetliler, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

ÇORUM HABER Eken ve Ural ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

Editör: Haber Merkezi