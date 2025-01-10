Yavruturna Mahallesi Esnafevler 4. Sokak'ta 112 Ambulans istasyonunun bulunduğu sokakta Ankara plakalı kamyonların trafik levhasına da zarar vererek kaldırım üzerine park yapmaları vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kaldırıma gelişi güzel bir şekilde park edilen araçlar, vatandaşların yaya yollarını kullanmasını neredeyse imkânsız hale getiriyor. Bu durum, özellikle çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler için ciddi bir sorun teşkil ediyor.

Kaldırıma bırakılan araçlar nedeniyle yayalar, yürümek için yola inmek zorunda kalıyor. Bu durum hem yayalar için bir güvenlik riski yaratıyor hem de trafik akışını olumsuz etkiliyor.