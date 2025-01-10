Hükümetten gelen sosyal konut projeleri açıklamalarının ardından fırsatçılar harekete geçti. Henüz projelere dair detaylar bile belli olmazken söylentiler bile fiyatların yukarı çekilmesine neden oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hükümetin sosyal konut projeleri için harekete geçeceğini açıklamıştı.

Ekonomi, çalışma hayatı gibi pek çok nedene bağlı olarak gerileyen doğurganlık oranını artırmak için Nüfus Politikaları Kurulu bugün ilk toplantısını dün gerçekleştirirken toplantı açılışında konuşan Yılmaz, "Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz" demişti.

Diğer bir yandan Şimşek de MÜSİAD tarafından düzenlenen 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri programında yaptığı açıklamada ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi verileceğini belirtti. Şimşek 2025 yılı içerisinde 250 bin sosyal konutun yapılacağını belirterek "Bütçe desteği ve uygun finansman seçenekleriyle konut alımını kolaylaştıracağız" dedi.

FIRSATÇILAR HAREKETE GEÇTİ: BİR GÜNDE 500 BİN LİRA ARTIRDI

Sosyal konut projelerine başvuruların 2025 yılının son çeyreğinde başlayacağını açıklayan Bakan Şimşek, projeye ilişkin detayların ilerleyen süreçte duyurulacağını söyledi.

Şimşek ve Yılmaz'dan gelen açıklamalarda projelere ilişkin hiçbir detaya yer verilmezken fırsatçılar açıklamaların hemen ardından harekete geçti.

Açıklamalardan saatler sonra konut piyasasının canlanacağı beklentisi ise ilandaki evlerin fiyatlarına bir günde 500 bin lirayı bulan zamlar yapıldı.